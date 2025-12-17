Kırıkkale'de Eski Sanayi Sitesi'nde Park Halindeki Otomobil Yandı

Kırıkkale'de, Eski Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayın Detayları

Yangın, aracın motor bölümünde başladığı bildirilen alevlerin kısa sürede büyümesiyle dikkat çekti. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, hızla müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini önledi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

