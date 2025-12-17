DOLAR
42,7 -0,06%
EURO
50,21 -0,1%
ALTIN
5.913,57 0,09%
BITCOIN
3.748.868,82 -0,15%

Kırıkkale'de Eski Sanayi Sitesi'nde Park Halindeki Otomobil Yandı

Kırıkkale Eski Sanayi Sitesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 01:36
Kırıkkale'de Eski Sanayi Sitesi'nde Park Halindeki Otomobil Yandı

Kırıkkale'de Eski Sanayi Sitesi'nde Park Halindeki Otomobil Yandı

Kırıkkale'de, Eski Sanayi Sitesi içerisinde park halindeki bir otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Olayın Detayları

Yangın, aracın motor bölümünde başladığı bildirilen alevlerin kısa sürede büyümesiyle dikkat çekti. Bölgede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, hızla müdahale ederek yangının daha fazla büyümesini önledi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından araçta soğutma çalışması yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güllü’nün Oğlu İfade Verdi: 'Atacağım camdan' Sözlerini Ablam Tuğyan Söyledi
2
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti
3
Çekmeköy'de Zincirleme Kaza: 7 Araç, 7 Yaralı
4
Denizli'de Aksı Kırılan Pikap Takla Attı — Yaralanan Yok
5
Köşk’te Üreticiye Tüplü İncir Fidanı Desteği
6
Burdur'da Pos Tefeciliği Operasyonu: 3 Gözaltı
7
Büyükçekmece'de 'Renkli Tezgahlar' Yerli Malı Şenliği

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor