Kırıkkale'de Firari Hükümlü, Polise Mukavemet Ederek Yakalandı

Kırıkkale'de Polise Mukavemet Eden Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de, iki polis memuruna hakaret, tehdit ve mukavemet eden firari hükümlü Y.O., gözaltına alındı.

İhbar Üzerine Müdahale

Zafer Caddesi üzerinde çevreye rahatsızlık veren bir kişi için yapılan ihbar üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi. Alkollü olduğu değerlendirilen 34 yaşındaki Y.O, ekiplerin uyarılarına rağmen davranışlarını sürdürdü.

Mukavemette Bulundu

Tim, Y.O'ya müdahale etmeye çalıştığı sırada, firari hükümlü polis memurlarından birine yumruk atarak mukavemette bulundu. Olay sonrasında gözaltına alındı.

Y.O.'nun, 4 ayrı suçtan arama kararı bulunduğu ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri sürerken, polis memurlarından birinin parmağının kırık olduğu belirtildi.