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Kırıkkale'deki Keresteciler Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale Yuva Mahallesi'ndeki keresteciler sitesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 22:04
Kırıkkale'deki Keresteciler Sitesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Kırıkkale'de Yangın Olayı

Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde bulunan keresteciler sitesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı keresterelerin yanmasıyla başladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, kısa sürede yangın söndürme ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

İtfaiye Ekiplerinin Başarılı Müdahalesi

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangının diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yangında oluşan maddi hasarın boyutu henüz netlik kazanamazken, çıkış nedeni üzerine araştırmalar devam ediyor.

Bölge Halkının Tepkisi

Bölge sakinleri, yangının büyümeden söndürülmesinin kendileri açısından büyük bir şans olduğunu belirtti. Ancak, çıkan yangının nedeninin araştırılması ve benzeri olayların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerektiğini vurguladılar.

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