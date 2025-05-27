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Kırklareli'de İlhan Şeşen'in Şarkılarıyla Anma Töreni

Kırklareli'de İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden eserleri dinletildi, duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:08
Kırklareli'de İlhan Şeşen'in Şarkılarıyla Anma Töreni

Kırklareli'de Duygu Dolu Anlar

Kırklareli'nde, ünlü sanatçı İlhan Şeşen'in vefatının ardından, belediye anons sistemi aracılığıyla onun sevilen eserleri dinletildi. Kentte herkesi etkileyen bu anlamlı jestle, duygusal anlar yaşandı.

Belediye Başkanından Anlamlı Talimat

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'un talimatıyla, belediyenin anons sisteminden Şeşen'in unutulmaz şarkılarından "Ellerimde Çiçekler", "Gurbet Türküsü", "Sen Benim Şarkılarımsın", "Aşk Layık Olanda Kalmalı", "Rüzgar" ve "Gördüğüme Sevindim" gibi eserler çalındı.

Bu melodileri duyan bazı esnaf, iş yerlerinin kapısına çıkarak müziği dinlerken, birçok vatandaş yürüyüş yaparken durup bu duygusal anlara eşlik etti.

Vatandaşların Tepkisi

Kentte yaşayan Nurhan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlhan Şeşen'in çok değerli bir sanatçı olduğunu ve ardından gelen ölüm haberinin kendisini derinden üzüntüye boğduğunu belirtti. Özcan, "Çok hüzünlendim. Son günlerde böyle değerlerimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden...

Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden sanatçının sevilen şarkıları çalındı.

Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden...

Kırklareli'nde hayatını kaybeden sanatçı İlhan Şeşen'in anısına belediye hoparlörlerinden sanatçının sevilen şarkıları çalındı.

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