Kırklareli'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Vali Uğur Turan Başkanlığında Kararlaştırıldı

Kırklareli'de Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kırklareli’de yeni yıl önlemleri, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda, il genelinde yılbaşı tatilinin sağlık, huzur ve güven içinde geçirilmesi hedefiyle alınacak tedbirler ele alındı.

Tedbirlerin Kapsamı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen toplantıda asayiş, trafik, kamu düzeni, sağlık, itfaiye ve acil müdahale hizmetlerine yönelik önlemler detaylı şekilde değerlendirildi.

Uygulama ve Denetimler

Toplantıda, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm ilgili kurumların yılbaşı süresince 7/24 esasına göre görev yapacağı, denetimlerin ve uygulamaların artırılacağı vurgulandı.

Vali Uğur Turan'ın Mesajı

Vali Uğur Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın 'tedbir, denetim ve koordinasyon' anlayışı çerçevesinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede sürdürüleceğini ifade etti. Kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla uygulanacağı kaydedildi.

