DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,4 -0,48%
ALTIN
6.080,15 -1,8%
BITCOIN
3.820.421,73 -1,11%

Kırklareli'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Vali Uğur Turan Başkanlığında Kararlaştırıldı

Vali Uğur Turan başkanlığında yapılan toplantıda asayiş, trafik, sağlık, itfaiye ve acil müdahale önlemleri detaylı şekilde ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:31
Kırklareli'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Vali Uğur Turan Başkanlığında Kararlaştırıldı

Kırklareli'de Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Kırklareli’de yeni yıl önlemleri, Vali Uğur Turan başkanlığında Valilik Atatürk Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıda, il genelinde yılbaşı tatilinin sağlık, huzur ve güven içinde geçirilmesi hedefiyle alınacak tedbirler ele alındı.

Tedbirlerin Kapsamı

İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen toplantıda asayiş, trafik, kamu düzeni, sağlık, itfaiye ve acil müdahale hizmetlerine yönelik önlemler detaylı şekilde değerlendirildi.

Uygulama ve Denetimler

Toplantıda, emniyet ve jandarma birimleri başta olmak üzere tüm ilgili kurumların yılbaşı süresince 7/24 esasına göre görev yapacağı, denetimlerin ve uygulamaların artırılacağı vurgulandı.

Vali Uğur Turan'ın Mesajı

Vali Uğur Turan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nın 'tedbir, denetim ve koordinasyon' anlayışı çerçevesinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede sürdürüleceğini ifade etti. Kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli tüm önlemlerin kararlılıkla uygulanacağı kaydedildi.

KIRKLARELİ YILBAŞI TEDBİRLERİ TOPLANTISI, VALİ UĞUR TURAN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

KIRKLARELİ YILBAŞI TEDBİRLERİ TOPLANTISI, VALİ UĞUR TURAN BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya: Yeni Yıl Tedbirleri İçin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı
2
İstanbul Merkezli 'Change Otobüs' Operasyonu: 27 Kişinin Kimliği Tespit Edildi, 14 Tutuklama
3
Kırklareli'de Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Vali Uğur Turan Başkanlığında Kararlaştırıldı
4
Niğde'de Yasadışı Silah Operasyonu — 3 Şüpheli Hakkında Adli İşlem
5
Tralleis'te Şehir Plancıları Buluştu — 2025 Kazıları Yerinde İncelendi
6
Ağrı'da Doğum Günü Pastası Faciası: Öğrenci Remziye Horuz Yaşamını Yitirdi
7
Ilıdağ Mahallesi Sağlık Ocağı'nın Temeli Atıldı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi