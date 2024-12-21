Kırklareli'nde 19 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadele

Kırklareli'nde, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 19 düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Göçle mücadele kapsamında sıkı denetim ve kontrollerini sürdüren jandarma, bu operasyonla dikkat çekti.

Operasyonun Detayları

Ekipler, merkeze bağlı Demircihalil köyü ile Kofçaz ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, yasal işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu gelişim, Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele çabalarının ne denli kararlı olduğunu gözler önüne seriyor.