Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda yapılan resmi tören, tekne turuyla başladı. Törene Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş katıldı. Bu isimler, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Ulaş, konuşmasında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak, denizcilik faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı ve Türkiye denizciliğinin geleceğinin parlak olduğunun altını çizdi.

Heyecan Dolu Yarışmalar

Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gösterisinin ardından, çeşitli kategorilerde yüzme yarışları düzenlendi. Tekneden denize bırakılan yarışmacılar, karaya ulaşmak için kıyasıya bir mücadele verdiler.

Bir diğer etkinlikte, 8 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için 15 yarışmacı mücadele etti. Yarışmadan önce direk gres yağı ile yağlandı ve yarışmacılar bayrağa ulaşmaya çalıştı. Direkte duramayan bazı yarışmacılar denize düştü. Yaklaşık 30 dakika süren yarışta Enes Aydın, bayrağı almayı başardı.

Etkinlikler kapsamında yumurta taşıma ve çuval yarışmaları da gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kaymakam Bayram ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda düzenlenen törende yüzme yarışı yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda düzenlenen törende yüzme yarışı yapıldı.