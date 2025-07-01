DOLAR
39,82 -0,02%
EURO
46,92 0,09%
ALTIN
4.273,98 -1,06%
BITCOIN
4.217.415,46 1,54%

Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri dolu dolu geçti. Yarışlar ve gösterilerle dolu bu özel günde denizciliğe vurgu yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 21:08
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkusu

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda yapılan resmi tören, tekne turuyla başladı. Törene Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem ve İğneada Liman Başkanı Resul Ulaş katıldı. Bu isimler, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Ulaş, konuşmasında Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayarak, denizcilik faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı ve Türkiye denizciliğinin geleceğinin parlak olduğunun altını çizdi.

Heyecan Dolu Yarışmalar

Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun gösterisinin ardından, çeşitli kategorilerde yüzme yarışları düzenlendi. Tekneden denize bırakılan yarışmacılar, karaya ulaşmak için kıyasıya bir mücadele verdiler.

Bir diğer etkinlikte, 8 metre uzunluğundaki yağlı direğin ucundaki Türk bayrağını almak için 15 yarışmacı mücadele etti. Yarışmadan önce direk gres yağı ile yağlandı ve yarışmacılar bayrağa ulaşmaya çalıştı. Direkte duramayan bazı yarışmacılar denize düştü. Yaklaşık 30 dakika süren yarışta Enes Aydın, bayrağı almayı başardı.

Etkinlikler kapsamında yumurta taşıma ve çuval yarışmaları da gerçekleştirildi. Dereceye giren yarışmacılara Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kaymakam Bayram ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda düzenlenen törende yüzme yarışı yapıldı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'nda düzenlenen törende yüzme yarışı yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Ersoy BETUYAB Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
2
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki Orman Yangınına Destek Ekip Gönderdi
3
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk
4
Kırklareli'nde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
5
Aydın ve İzmir'de Hazreti Muhammed'in Karikatürüne Tepkiler Yükseliyor
6
Tekirdağ'da Dolu Tarım Alanlarına Zarar Verdi
7
Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!