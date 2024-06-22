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Kırklareli'nde hint keneviri tarlası ele geçirildi! 1 milyon kök yok edildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Karaağaç köyünde gerçekleştirilen operasyonda, bir ayçiçeği tarlasında yasa dışı bir Hint keneviri ekimi ortaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 11:03
Kırklareli'nde hint keneviri tarlası ele geçirildi! 1 milyon kök yok edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.E. ve İ.Z. adlı şahısların tarlasında dron kullanarak gerçekleştirdikleri incelemede tam olarak 1 milyon 5 bin 200 adet Hint keneviri bitkisinin bulunduğunu tespit etti. Kenevir yetiştiriciliğiyle suçlanan tarla sahipleri, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin alınması için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldükleri belirtildi.

Kenevir Bitkileri İmha Edildi

Ekipler, tespit edilen 1 milyon Hint keneviri bitkisini olay yerinde yakarak imha etti. Bu işlem, yetkililerin kenevir yetiştiriciliği ile mücadele kapsamında sıkça başvurdukları bir yöntem olarak biliniyor.

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