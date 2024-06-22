Kırklareli'nde hint keneviri tarlası ele geçirildi! 1 milyon kök yok edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.E. ve İ.Z. adlı şahısların tarlasında dron kullanarak gerçekleştirdikleri incelemede tam olarak 1 milyon 5 bin 200 adet Hint keneviri bitkisinin bulunduğunu tespit etti. Kenevir yetiştiriciliğiyle suçlanan tarla sahipleri, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinin alınması için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldükleri belirtildi.



Kenevir Bitkileri İmha Edildi



Ekipler, tespit edilen 1 milyon Hint keneviri bitkisini olay yerinde yakarak imha etti. Bu işlem, yetkililerin kenevir yetiştiriciliği ile mücadele kapsamında sıkça başvurdukları bir yöntem olarak biliniyor.

