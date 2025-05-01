Kırklareli'nde Kaçak Avcılığa Darbe: 500 Metre Ağa El Kondu

Kırklareli'nde, kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Kayalıköy Barajı'na yasadışı olarak serilen 500 metre ağ ele geçirildi.

Ekipler, barajda yapılan incelemelerde, ağa takılan balıkları kurtararak suya bıraktı. Bu operasyon, yasak avcılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kırklareli sınırlarında gerçekleştirilen bu tür faaliyetler, doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıyor. Ekiplerin devriye çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 500 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.

Kırklareli'nde kaçak avcılıkla mücadele kapsamında baraj gölüne serilen 500 metre ağ ele geçirildi, ağa takılan balıklar suya bırakıldı.