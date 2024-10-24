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Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti

Kırklareli'nde kaçak hayvan ticareti yapan bir kişi 1,2 milyon lira ceza aldı. 243 kedi hijyen koşullarında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:08
Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti

Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti Cezası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kaçak hayvan ticareti gerçekleştiren bir kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası uygulandı.

Tahkikatın Detayları

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutbey köyünde bulunan bir depoda kedi ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti.

Hijyen Koşulları Eksik

Yapılan denetimlerde, F.E.'ye ait depoda hijyen koşullarının yetersiz olduğu tespit edildi ve derhal 243 kedi kafeslerde bulundu.

Bu kediler, Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilerek, sağlıklarının korunması adına gerekli önlemler alındı.

Cezai İşlem Uygulandı

Sonuç olarak, F.E.'ye kaçak hayvan ticareti yapma suçlamasıyla 1 milyon 241 bin 973 lira ceza kesildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi. Turgutbey köyünde bir depoda 243 kedi bulundu. Kediler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak hayvan ticareti yapan kişiye 1 milyon 241 bin 973 lira para cezası verildi. Turgutbey köyünde bir depoda 243 kedi bulundu. Kediler Lüleburgaz Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi.

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