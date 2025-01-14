Kırklareli'nde Silahlı Saldırı: 13 Zanlı Gözaltında

Kırklareli'nde Silahlı Saldırı Olayı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Aralık 2024 tarihinde bir kafeteryaya motosikletten düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Emniyet güçlerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, saldırıyla bağlantılı olduğu belirtilen 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, toplamda 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bir pala ele geçirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve bu tür durumların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi.