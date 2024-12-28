Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

Kırklareli'nin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri, kar yağışının yoğun etkisini hissettiği bölgelerin başında geliyor.
Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve çeşitli zorluklara yol açıyor.
Ayrıca, Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yolların açık tutulması ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede çalışmalarını hızla sürdürüyor.
Bölgedeki hava sıcaklıkları ise sıfırın altında 2 derece seviyelerine düşmüş durumda. Meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Demirköy ilçesinin Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.