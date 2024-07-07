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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yeni ağa belli oldu!

Edirne'nin geleneksel etkinliği olan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yeni ağa belli oldu. Bu yılın güreş ağası, iş insanı Ufuk Özünlü oldu.

Yayın Tarihi: 07.07.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 17:47
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yeni ağa belli oldu!

Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlenen çeyrek final güreşlerinin ardından yapılan ağalık ihalesini, 34 milyon 571 bin 952 lira teklifiyle Ufuk Özünlü kazandı.

Gelecek yılın güreş ağası belirlenmesi için yapılan ihaleye, 4 altın kemerli ve 15 yıldır ağalık yapan Seyfettin Selim ile Ömür Bodenstaff da katıldı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, ağalığın cesaret, mertlik, yüreklilik, vatanseverlik ve millete bağlılık gerektirdiğini vurgulayarak, bugüne kadar görev yapmış tüm ağalara teşekkür etti.

Özgür Özel'den Öneri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ufuk Özünlü'ye yönelik, "Memleketi Manisa'nın plakasını simgelemesi açısından teklifi, 45 milyon 571 bin 952 liraya çıkarması halinde ağalığa iyi bir giriş yapacağı yönündedir."

Kırkpınar Sarayiçi Er Meydanı'nda Türk bayrağı açılışı yapıldı. Güreşlerin ardından yapılan ağalık ihalesine katılanlar ve seyirciler, 30 metrekarelik Türk bayrağını coşkuyla dolaştırdı. Başcazgır Şükrü Kayabaş'ın sunumu eşliğinde marşlarla bayrak gösterisi yapıldı. Tribünlerdeki seyirciler de ellerindeki Türk bayraklarıyla bayrağı ayakta selamladı.

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