Kırşehir'de DEAŞ Operasyonu: Irak Uyruklu A.E.A (36) Tutuklandı

Kırşehir'de İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda, Irak uyruklu A.E.A (36) DEAŞ üyeliği şüphesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:19
Kırşehir'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

Operasyon ve gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti, önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği öğrenilen Irak uyruklu A.E.A (36) gözaltına alındı.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

