Kızılcahamam'da Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kızılcahamam'da Yangın Alarmı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın, Gerede bölgesine sıçrayarak büyük bir tehdit oluşturdu. Yangın, ilk olarak Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda çıktı ve hızla çevresindeki ormanlık alanlara yayıldı.

Yangınla Mücadele Ekipleri Seferber Oldu

Yangını söndürmek amacıyla başlatılan müdahale çalışmaları kapsamında 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve çeşitli iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, 561 uzman personel de hem havadan hem de karadan müdahaleye katkı sağlıyor.

Tahliye Kararları Alındı

Yangının hızla büyümesi nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinde yaşayan ve risk altında olan 123 kişi, başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere, güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, kamuoyuna bu tür durumlarda dikkatli olunması gerektiği mesajı verilmektedir.