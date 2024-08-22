Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kızılcahamam'da Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kızılcahamam'da başlayan ve Gerede'ye sıçrayan yangına 4 helikopter, 23 arazöz ile müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:46
Kızılcahamam'da Yangın Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Kızılcahamam'da Yangın Alarmı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan yangın, Gerede bölgesine sıçrayarak büyük bir tehdit oluşturdu. Yangın, ilk olarak Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda çıktı ve hızla çevresindeki ormanlık alanlara yayıldı.

Yangınla Mücadele Ekipleri Seferber Oldu

Yangını söndürmek amacıyla başlatılan müdahale çalışmaları kapsamında 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve çeşitli iş makineleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca, 561 uzman personel de hem havadan hem de karadan müdahaleye katkı sağlıyor.

Tahliye Kararları Alındı

Yangının hızla büyümesi nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinde yaşayan ve risk altında olan 123 kişi, başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelliler olmak üzere, güvenlik nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları devam ederken, kamuoyuna bu tür durumlarda dikkatli olunması gerektiği mesajı verilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!