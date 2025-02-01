Kızılhaç İsrail'in Filistinli Esirlere Uyguladığı Muameleye Tepki Gösterdi

Kızılhaç'tan Sert Tepki

Kızılhaç, İsrail'in Negev Hapishanesi'nde serbest bırakılan Filistinli esirlere uyguladığı muameleyi kınadı. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin yetkilileri, Filistinli esirlerin tahliye sırasında yaşadıkları durumu eleştirerek, bu muameleden duydukları öfkeyi vurguladı.

Acımasız Eylemler

Haaretz gazetesine göre, gizli bir güvenlik kaynağına dayanan bilgiler doğrultusunda, serbest bırakılan Filistinli esirlerin ellerinin başlarının arkasında kelepçeli olarak taşınması, Kızılhaç'ın tepkisini artırdı. Filistinli esirler, serbest bırakılmadan önce aç bırakıldıklarını ve şiddetli saldırılara maruz kaldıklarını ifade ettiler.

Esir Takası Süreci

Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takasının dördüncü turunda, Gazze Şeridi'ndeki 3 sivil İsrailli esir karşılığında, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştır. Bu durum, devam eden gerilimi daha da tırmandırma potansiyeline sahip.