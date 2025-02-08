Kızılhaç’tan Gizli Esir Takası Çağrısı

Uluslararası Kızılhaç’tan Kritik Açıklama

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Hamas ile İsrail arasında gerçekleştirilen esir takası işlemlerinin gelecekte gizli bir şekilde yapılmasını istemektedir. Bu çağrı, esir takasının son beş turunda yapılan uygulamalar üzerine gelmiştir.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 183 Filistinli ve Gazze’daki 3 İsrailli esirin serbest bırakıldığı belirtilerek, esir takasının beşinci turunun tamamlandığı hatırlatıldı. Ancak, ICRC, bu işlemlerin koşullarına ilişkin bazı endişelere dikkat çekti.

ICRC, “Gelecekteki esir değişimlerinin onurlu ve mahrem bir şekilde gerçekleştirilmesi için arabulucular da dahil olmak üzere tüm tarafları sorumluluk almaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kızılhaç’ın sonraki esir takası turlarını kolaylaştırmak için çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ve İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. İlk beş turda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli, Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanmaktadır.