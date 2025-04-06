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KKTC Başbakanı Üstel, Anadolu Ajansı'nın 105. Yıldönümünü Kutladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak önemli vurgularda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:35
KKTC Başbakanı Üstel, Anadolu Ajansı'nın 105. Yıldönümünü Kutladı

KKTC Başbakanı Üstel'den Anadolu Ajansı'na Kutlama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutladı. Üstel, Anadolu Ajansı'nın, yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de saygın bir haber kaynağı olarak tanındığını belirtti.

Anadolu Ajansı'nın Rolü ve Önemi

Başbakan Üstel, Anadolu Ajansı'nın ulusal ve uluslararası haber akışında üstlendiği kritik rolü vurguladı. Bu bağlamda, ajansın uluslararası platformlarda Türk halkının sesi olduğuna dikkat çekti.

Üstel, Anadolu Ajansı'nın sağladığı haberlerin, toplumları bilgilendirmede ve kamuoyu oluşturmada büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

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