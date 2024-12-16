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KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı Düzenlendi

KKTC'de düzenlenen konferansta, Akdeniz ülkelerindeki çevre sorunları ele alındı ve işbirliği çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 19:38
KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı Düzenlendi

KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı , Akdeniz ülkelerindeki çevre ve su sorunlarının geleceğini masaya yatırdı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ile KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğiyle Girne'de gerçekleştirilen etkinliğe KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TDMMB Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve birçok akademisyen katıldı.

Açılış Konuşmaları

Konferansın açılış konuşmalarını TDMMB Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci ve YDÜ'den Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş yaptı. Konferansta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, küresel ısınma ve çevre sorunlarına dikkat çekerek, Ada'nın geleceği için işbirliklerinin önünün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tıkandığını ifade etti.

Su ve Enerji Sorunları

Tatar, KKTC'deki su sorununu sadece Türkiye'den gelen deniz altı borularının çözdüğünü vurgulayarak, enerji konusunda da aynı yöntemle problemlerin üstesinden gelinebileceğini belirtti. Türkiye'den KKTC'ye 10 yıldır kesintisiz içme ve tarım suyu geldiğini söyleyen Tatar, "Bu durum, Kıbrıs'ın geleceği açısından bir nimet olduğunu" ifade etti.

İklim Değişikliği ile Mücadele

Tatar, "Her damla suyun değeri vardır. Doğu Akdeniz'deki zenginliklerimizi küresel ısınmanın arttığı bu dünyada koruyabilmeliyiz" dedi. Tatar, Ana vatan Türkiye ve Türk dünyası ile işbirliği yapmanın önemini vurguladı.

Büyükelçi Serim'in Değerlendirmeleri

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, iklim değişikliğinin dünya üzerindeki su kaynaklarını azalttığına dikkat çekerek, son yıllarda artan doğal afetlere örnekler verdi. Serim, "Artık her yeni yaz mevsimi, 'tarihin en sıcağı' olarak kayıtlara geçiyor" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ile mücadelenin önemine değinen Serim, enerji sektöründeki olumsuz etkileri en aza indirmek ve mevcut enerji kaynaklarının etkin kullanılmasının şart olduğunu vurguladı. Her adımın insana ve geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu sözlerine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Uluslararası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı'nda Akdeniz ülkelerindeki çevre ve su sorunlarının geleceği masaya yatırıldı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ve KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde Girne kentinde düzenlenen konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TDMMB Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Uluslararası...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı'nda Akdeniz ülkelerindeki çevre ve su sorunlarının geleceği masaya yatırıldı. Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) ve KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde Girne kentinde düzenlenen konferansa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, TDMMB Genel Başkanı Dr. İlyas Demirci, YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve çok sayıda akademisyen katıldı.

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