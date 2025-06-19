KKTC'de Türkiye'nin Desteklediği İletişim Eğitim Programı Başladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 'İletişim Eğitim Programı', Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Açılış Konuşmaları

Programın açılışında KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Bora Bayraktar önemli konuşmalar yaptı.

İletişimin Önemi Vurgulandı

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının yıllarca dünyadan soyutlandığını ve her alanda Türkiye'nin yardımını hissettiklerini belirtti. Ertuğruloğlu, iletişimin önemine değinerek, “Bir BRT neden TRT olmasın, Türk Ajansı Kıbrıs neden Anadolu Ajansı olmasın” ifadelerini kullandı.

Diplomasi ve İletişim Stratejileri

Büyükelçi Başçeri, İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda iletişimin önemine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın tecrübesinin, KKTC için değerli bir kaynak oluşturacağını söyledi. “Kamu diplomasisi ve kurumsal iletişim” konularının öneminin arttığını belirten Bayraktar ise dezenformasyonun sosyal medya aracılığıyla bir silah haline geldiğine dikkat çekti.

Eğitim Programı İçeriği

Konuşmaların ardından 'İletişim Eğitim Programı' başladı. Katılımcılara; 'Kamu Diplomasisi', 'Kriz Anlarında İçerik Yönetimi', 'Yapay Zeka', 'Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı ve Dezenformasyonla Mücadele' ile 'Kurumsal İletişim' gibi başlıklar altında bilgiler verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde "İletişim Eğitim Programı" düzenlendi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde "İletişim Eğitim Programı" düzenlendi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşma yaptı.