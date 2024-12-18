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Kocaeli'de 60 Litre Gümrük Kaçağı Alkol Ele Geçirildi

Kocaeli'de yapılan operasyonda 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:29
Kocaeli'de 60 Litre Gümrük Kaçağı Alkol Ele Geçirildi

Kocaeli'de Kaçak Alkol Operasyonu

Kocaeli'de İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı alkol operasyonu düzenledi. 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildiği bu operasyonda, 1 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere gerekli işlemler başlatıldı.

İzmit'te Araçta Ele Geçirildi

Yürütülen operasyon kapsamında, İzmit ilçesinde bir araçta yapılan detaylı aramada, şişelenmiş halde 60 litre kaçak alkol bulundu. Olayla ilgili olarak, şüphelinin 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem gördüğü bildirildi.

Hukuk ve güvenlik güçleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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