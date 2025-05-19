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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi

Kocaeli'deki Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kaza, ulaşımı aksatarak yoğun trafik oluşturdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:38
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kaza, Otoyolun Gebze geçişi Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında yaşandı. C.Y. idaresindeki 41 SE 852 plakalı hafif ticari araç ile M.Y. yönetimindeki Mısır uyruklu 17 AH 741 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü M.Y. ve aynı araçtaki A.S.A.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kaza, ulaşımda aksamaya neden oldu.

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