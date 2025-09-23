Kocaeli'de hamile kadın ve 4 aylık bebeğin öldüğü kazada sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

Kocaeli Başiskele'de hamile kadın Fatma Alzibid ve 4 aylık bebek Vetin Elsaid'in öldüğü kazada sanık S.E.E'ye 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:40
Mahkeme kararı

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık S.E.E (25) hakkında, "taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan hüküm kuruldu. Mahkeme, sanığı 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmada müşteki otomobil sürücüsü yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid, araçtaki Nadia Elsaid ile müştekiler ve avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın aynı suçtan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık avukatı mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilinin tahliyesini ya da cezanın alt sınırdan tayin edilmesini talep etti. Sanık S.E.E. ise kazada kastı olmadığını, yolları bilmediği için ters yöne yanlışlıkla girdiğini savunarak tahliye talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise suçun bilirkişi raporuyla sabit olduğunu belirterek mütalaaya katıldıklarını ifade etti.

Olay

Olay, Başiskele ilçesi D-130 kara yolu Körfez Mahallesi mevkisinde 7 Kasım 2023 tarihinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Hüseyin Elsaid idaresindeki 41 AJR 709 plakalı otomobil ile ters yöne giren S.E.E. yönetimindeki 34 HB 3302 plakalı cip çarpıştı. Kazada 4 aylık bebek Vetin Elsaid ile annesi Fatma Alzibid yaşamını yitirdi.

Kazadan etkilenenler arasında sürücüler ile 5'i çocuk 10 kişi de yaralanmıştı. Önceki bölümlerde olayın 5'i çocuk 9 kişi yaralandığı şeklinde de kaydedilmişti. Cip sürücüsü S.E.E., tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

