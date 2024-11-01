Kocaeli'de Kaçak Hayvansal İlaç Operasyonu

Kocaeli’de Gümrük Kaçağı İlaç Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kaçak yollarla yurda sokulmuş olan hayvansal ilaçlar güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan detaylı aramada, kedilerin Feline Infectious Peritonitis (FIP) hastalığına karşı tedavisi amacıyla kullanılan toplamda yaklaşık 3 milyon 400 bin lira değerinde 7 bin 200 adet gümrük kaçağı ilaç ve 180 adet FIP aşısı ele geçirildi.

Şüpheliler Hakkında İşlem Başlatıldı

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmaktadır.