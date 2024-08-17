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Kocaeli'de M Çiçeği Hastası Değil, Karantina İddiaları Yalanlandı

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, tedavi altına alınan hastanın maymun çiçeği hastası olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 17:41
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 17:41
Kocaeli'de M Çiçeği Hastası Değil, Karantina İddiaları Yalanlandı

Kocaeli'de Maymun Çiçeği İddiaları Reddedildi

Kocaeli Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan bir kişinin maymun çiçeği hastası olmadığını duyurdu.

Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

Sağlık Müdürlüğü, çeşitli medya organlarında yer alan "Kocaeli'de maymun çiçeğinden şüphelenilen hasta karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Elde edilen bulgular sonucunda zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır," ifadelerine yer verildi.

Belirtilerde M Çiçeği Uyumsuzluğu

Açıklamanın devamında, hasta belirti ve bulgularının M çiçeği (mpox) hastalığıyla uyumlu olmadığı vurgulandı. Bu durum, kamuoyundaki endişelerin hafiflemesine katkı sağladı.

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