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Kocaeli'de Otoyolda Yaşanan Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen kazada yön tabelasına çarpan pikap sürücüsü Erkan Elmas hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:38
Kocaeli'de Otoyolda Yaşanan Trafik Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kaza Gelişimi

Anadolu Otoyolu'nda Kocaeli kesiminde, yön tabelasına çarpan bir pikap sürücüsü yaşamını yitirdi. Olay, Erkan Elmas (48) tarafından kullanılan 34 BAD 833 plakalı pikap ile gerçekleşti.

Olay Yeri ve Müdahale

Kaza, otoyolun Ankara yönü İzmit Batı gişeleri yol ayrımında meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine hemen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücünün Durumu

Kaza sonrası araçta sıkışan sürücü Erkan Elmas, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak, yapılan kontrollerde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay Sonrası Gelişmeler

Elmas'ın cesedi, otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametindeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi....

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi....

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi....

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi....

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yön tabelasına çarpan pikabın sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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