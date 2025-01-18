Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazasında 4 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Olay, Tepeköy Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 41 APH 805 plakalı hafif ticari araç ile N.A. yönetimindeki 41 ES 600 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak devrildi.

Kaza sonucunda, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan Ö.B. ve A.K. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar devrildi.