Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir çalışma sonucunda 6 zanlı tutuklandı.

Operasyon Detayları

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşmazlıkla mücadele kapsamında Körfez ve Darıca ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Zanlıların ikametleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda, 304 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 4 bin 505 lira para ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Gözaltındaki bireyler ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra, M.Ş, E.D, B.K, B.Y, A.A ve S.D. adliyeye sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 11 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 505 lira ele geçirildi.