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Kocaeli'deki Yangın: Hurda Deposundan Plastik Kalıp Atölyesine Sıçradı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda yangın çıktı, alevler plastik kalıp atölyesine sıçradı. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:31
Kocaeli'deki Yangın: Hurda Deposundan Plastik Kalıp Atölyesine Sıçradı

Kocaeli'nin Darıca İlçesindeki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, hurda deposunda başlayan yangın, plastik kalıp atölyesine sıçrayarak ciddi hasara yol açtı.

Olayın Gelişimi

Yangın, Sıra Söğütler Mahallesi Sanayi Caddesi 1664/3 Sokak'taki hurda deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, çevredeki plastik kalıp atölyesine de sıçradı.

İtfaiye ve Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı üzerine, hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Hasar Durumu

Yangın nedeniyle hurda deposu ve plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle hurda deposu ile plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hurda deposunda çıkarak plastik kalıp atölyesine sıçrayan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle hurda deposu ile plastik kalıp atölyesi kullanılamaz hale geldi.

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