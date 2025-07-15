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Kocaeli Gölcük'te Gaz Sızıntısı Şüphesi: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde gaz sızıntısı şüphesiyle bir apartman tahliye edildi. Ekipler olay yerine hızlıca müdahale etti.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 01:27
Kocaeli Gölcük'te Gaz Sızıntısı Şüphesi: Apartman Sakinleri Tahliye Edildi

Kocaeli Gölcük'te Gaz Kaçağı Şüphesi Üzerine Tahliye

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi. Yüzbaşılar Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın girişindeki doğal gaz kutusundan gelen gaz kokusunu fark eden çevre halkı, derhal durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaştıktan sonra, apartmanda bulunan sakinlerin güvenliği için tahliye işlemi gerçekleştirildi.

Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve çalışmaların tamamlanmasının ardından bina sakinlerinin dairelerine girmelerine izin verildi. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanda gaz kaçağı olduğu şüphesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

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