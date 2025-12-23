Kocasinan'ın 'Küçük Dostlar Ambulansı' 10 bin 280 Can Kurtardı

Türkiye'ye örnek uygulama 7/24 hizmet veriyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilk olan ve 2017 yılında hizmete sunulan Küçük Dostlar Ambulansı ile hasta ve yaralı hayvanlara müdahale edilerek, bu yıl 1.527, şimdiye kadar ise toplam 10.280 can kurtarıldığını açıkladı.

Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların şehir ve doğa odaklı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı: "Gerek Kocasinan Belediyesi gerekse şehrimize âşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet ediyoruz".

Çolakbayrakdar ayrıca şu bilgileri aktardı: "Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. Küçük Dostlar Ambulansı aracımızla, vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar doğrultusunda hasta ve yaralı hayvanlara anında müdahale ediyoruz. Özellikle kedilere özel bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları ile toplu yaşam ve beslenme alanlarının yer aldığı ‘Kedi Kasabası’ gibi projelerle küçük dostlarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Bu doğrultuda 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve Türkiye’ye örnek olan Küçük Dostlar Ambulansımız; 2017 yılında 574, 2018 yılında bin 69, 2019 yılında 908, 2020 yılında 931, 2021 yılında 919, 2022 yılında 2 bin 38, 2023 yılında bin 204, 2024 yılında bin 110, bu yıl ise bin 527 olmak üzere toplam 10 bin 280 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti".

Ambulansın müdahale kapasitesi ve ekip çalışması

Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanlara anında müdahale eden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, "Küçük Dostlar Ambulansı" ile kedi, köpek gibi sokak hayvanlarının naklini ve tedavisini sağlıyor. Ambulans, acil durumlarda olay yerinde müdahale ederken özellikle trafik kazalarında yaralanan hayvanlara yaptığı kritik müdahalelerle ön plana çıkıyor.

Ambulansın donanımı arasında kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi tıbbi ekipmanlar bulunuyor. Bu donanım, aracı Türkiye'deki benzerlerinden ayırıyor.

Yeni Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi

Kocasinan Belediyesi, sokak hayvanlarının daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir yaşam sürmeleri amacıyla Erkilet Generalemir Mahallesi'nde yaklaşık 25 bin metrekarelik alan üzerine Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi inşa ediyor. Tesis; modern klinikler, rehabilitasyon alanları, kısırlaştırma ve sahiplendirme birimleri ile doğal yaşam alanlarını barındıracak.

Yetkililer, tamamlandığında tesisin yalnızca Kayseri'ye değil, Türkiye'ye de örnek olacak kapsamlı bir merkez olarak hizmet vereceğini belirtti.

