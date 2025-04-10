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Kodokushi ve Masumiyetin Yankıları Belgeselleri, İngiltere ve ABD'de Gösterilecek

Ensar Altay'ın yönettiği 'Kodokushi' ve 'Masumiyetin Yankıları' belgeselleri, Londra ve Kaliforniya'da sinemaseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:58
Kodokushi ve Masumiyetin Yankıları Belgeselleri, İngiltere ve ABD'de Gösterilecek

İngiltere ve ABD'de Belgesel Gösterimleri

Yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği 'Kodokushi' ve 'Masumiyetin Yankıları' belgeselleri, İngiltere ve ABD'de izleyiciyle buluşacak. Londra'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 'Kültür on Screen' gösterimleri, 'Kodokushi' belgesel filmiyle başlayacak.

'Kodokushi' Belgeseli Hakkında

Türk yapımı olan 'Kodokushi', 11 Nisan'da Londra'daki YEE binasında gösterilecek. TRT World yapımı olan film, senarist ve yönetmenliğini Ensar Altay, görüntü yönetmenliğini ise Kürşat Üresin üstleniyor. Film, İngilizce altyazılı olarak izlenebilecek.

Modern yaşamın insanları yalnızlaştırdığı düşüncesinden yola çıkan belgesel, yalnız ölümlerini keşfeden insanların hayatlarını konu alıyor. 'Kodokushi'da, Norihito'nun yalnız ölümlerle yüzleşmesinin ardından kendi geçmişinde yaptığı hataları düzeltme çabası, ona beklenmedik sorunlar getirecektir. Yaşlı Muramatsu'nun ise Sakura Festivali ile birlikte kendi kaderini değiştirme umudu ön plana çıkıyor.

'Masumiyetin Yankıları' Belgeseli Hakkında

Yönetmen Ensar Altay'ın 2025 yapımı 'Masumiyetin Yankıları' belgeseli ise 13 Nisan'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Bombay Beach Biennale'de izleyiciyle buluşacak. Belgesel, Behn Samareh'in Gazze'de hayatını kaybeden her çocuk için bir anıt kurma sürecini anlatıyor.

Belgeselin görüntü yönetmenliğini Kürşat Üresin, yapımcılığını ise Aslıhan Eker Çakmak üstleniyor. 'Masumiyetin Yankıları', Gazze'deki çocuk ölümleriyle yüzleşen Behn'in, her kaybı için bir çukur açma eylemini ve bu süreçte kendi geçmişiyle yaptığı hesaplaşmayı ele alıyor.

Behn, çorak topraklarda açtığı her çukurla, acının yanı sıra direnişi sürdürebilecek mi? Anıtı zamanla silinip gidecek mi, yoksa silinmez bir yankı mı bırakacak? Bu sorular belgeselin derinliğini oluşturuyor.

Yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği "Kodokushi" ve "Masumiyetin Yankıları" belgeselleri...

Yönetmenliğini Ensar Altay'ın üstlendiği "Kodokushi" ve "Masumiyetin Yankıları" belgeselleri İngiltere ve ABD'de izleyiciyle buluşacak.

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