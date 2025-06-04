Köln'de 20 Bin Kişi Tahliye Edildi: İkinci Dünya Savaşı'ndan Kalma Bombalar İmha Ediliyor

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 3 patlamamış bombanın imha edilmesi öncesinde Deutz bölgesinde yaşayan 20 binden fazla kişi tahliye edildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, savaştan kalan ABD yapımı bombalar için tahliye çalışmaları hızla başlatıldı. Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişi, önlem amaçlı olarak tahliye edildi.

En Büyük Tahliye Operasyonu

Bu operasyon, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu oldu. Operasyon kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi. Ayrıca, evlerin yanı sıra 58 otel, müzeler, okullar, hastaneler, huzurevleri ve bakımevleri de boşaltıldı.

İmha Süreci ve Kontroller

İmha işleminin ne zaman yapılacağı henüz netlik kazanmazken, çalışmaların akşamüstü tamamlanması hedefleniyor. Yetkililerin, bölgedeki tüm binaların boş olup olmadığını kontrol etmesi gerekecek. Ancak bu kontrol sürecinin ne kadar süreceği hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Köln Kamu Düzeni Dairesi Başkanı Ralf Mayer, basına yaptığı açıklamada, Köln şehir merkezinin Avrupa'nın en yoğun nüfuslu merkezi olduğunu vurguladı.

Kontrollü İmha İşlemleri

Almanya'da, bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış çok sayıda bomba bulunduğu biliniyor. Bu bombalar, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi.