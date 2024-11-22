Kolombiya'da Bombalı Saldırı: 5 Asker Hayatını Kaybetti

Kolombiya'daki Bombalı Saldırıda Can Kaybı

Kolombiya'da gerçekleşen bombalı saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 3 asker ile 1 sivil yaralandı. Olay, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Anori kasabası kırsalında devriye görevi yapan askerlere yönelik gerçekleştirildi.

Saldırıdan Sorumlu Örgüt ELN

Saldırının arkasında Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından oluşturulan Dario Ramirez Castro ve Martinez cephelerinin olduğu belirtildi. Kolombiya ordusu, saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı'ndan Sert Tepki

İçişleri Bakanı Juan Fernando Cristo, yaptığı açıklamada ELN'ye sert bir tepki göstererek, ordunun gereken adımları atacağını ifade etti. Bakan Cristo, ELN'nin müzakere yerine şiddete devam etmesinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“ELN'nin silah ve şiddetten vazgeçme konusunda kesin ve ortak aldığı bir karar yok. ELN, bir taraftan müzakere masasından bahsediyor, diğer taraftan askeri güçlerimize ve sivil halka zarar veriyor. ELN'nin barışla ilgilenmediği anlaşılıyor ve bu saldırıyı nefretle kınıyorum.”

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.