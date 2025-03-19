Kolombiya, İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Kınadı

Kolombiya, Gazze'ye Yönelik Saldırılara İtiraz Ediyor

Kolombiya, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nde yeniden saldırılar başlatmasını şiddetle kınadı.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail'in gerçekleştirdiği ayrım gözetmeyen operasyonlarda çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılırken, Kolombiya hükümetinin bu durumu kabul etmediği vurgulandı.

Ateşkes ve Diyalog Çağrısı

Bakanlık açıklamasında, ateşkes çağrısı yaparak, "Ateşkesi sürdürmeye, kaçırılan İsraillilerin yanı sıra Filistinli siyasi mahkumların serbest bırakılmasına olanak tanıyan anlaşma ilkesini korumaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, uzun vadeli bir diyalog sürecinin önemine dikkat çekildi. Kolombiya, Orta Doğu'da kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu hatırlattı.

Uluslararası Adalet Vurgusu

Açıklamanın son kısmında, Kolombiya hükümeti, uluslararası standartlar ve Birleşmiş Milletler (BM) sistemi çerçevesinde, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumlu olan kişilerin adalet önüne çıkarılmasını desteklemeye devam edeceğini belirtti.