Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda Ölen Güney Afrikalı Asker Sayısı 13'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki isyancı gruplarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Açıklama Yaptı

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında, Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen son çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Dlamini, 24 Ocak tarihinden bu yana süregelen çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 13 olduğunu ifade etti.

Cenazelerin Geri Dönüş Süreci

Dlamini, KDC'de hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin cenazelerinin ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. (Cenazelerin) geri dönüşünün ancak otopsi sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebileceğini belirten Dlamini, KDC'deki istikrarsızlık nedeniyle cenazelerin ne zaman geri getirileceğine dair kesin bir tarih veremeyeceklerini ifade etti.

M23 ile Güvenlik Güçleri Arasındaki Çatışmalar

SADC, KDC Silahlı Kuvvetlerine (FARDC) silahlı gruplarla mücadelede destek olmak ve bölgede barışı tesis etmek amacıyla ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde 2.900 asker bulunduruyor. KDC'nin doğusundaki son haftalarda M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

M23, Goma'yı Kuşattı

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı. M23, yaklaşık 1 milyon nüfuslu bu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda iddiaları kesinlikle reddediyor.

Kongo'daki Barış Anlaşması ve M23'ün Kökenleri

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.