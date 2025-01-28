DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda Ölen Güney Afrikalı Asker Sayısı 13'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda ölen Güney Afrikalı askerlerin sayısı 13'e çıktı. M23 ile yaşanan çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:50
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Çatışmalarda Ölen Güney Afrikalı Asker Sayısı 13'e Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Şiddetli Çatışmalar Devam Ediyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki isyancı gruplarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin sayısı 13'e yükseldi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri Açıklama Yaptı

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri (SANDF) Sözcüsü Siphiwe Dlamini, basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC) Misyonu askerleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyeleri arasında, Güney-Kivu eyaletinin Goma kenti çevresinde meydana gelen son çatışmada 4 Güney Afrika askerinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Dlamini, 24 Ocak tarihinden bu yana süregelen çatışmalarda hayatını kaybeden asker sayısının 13 olduğunu ifade etti.

Cenazelerin Geri Dönüş Süreci

Dlamini, KDC'de hayatını kaybeden Güney Afrikalı askerlerin cenazelerinin ülkeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. (Cenazelerin) geri dönüşünün ancak otopsi sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebileceğini belirten Dlamini, KDC'deki istikrarsızlık nedeniyle cenazelerin ne zaman geri getirileceğine dair kesin bir tarih veremeyeceklerini ifade etti.

M23 ile Güvenlik Güçleri Arasındaki Çatışmalar

SADC, KDC Silahlı Kuvvetlerine (FARDC) silahlı gruplarla mücadelede destek olmak ve bölgede barışı tesis etmek amacıyla ülkenin doğusundaki Kuzey-Kivu ve Güney-Kivu eyaletlerinde 2.900 asker bulunduruyor. KDC'nin doğusundaki son haftalarda M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sonucunda yıl başından bu yana 400 binden fazla kişi yerinden oldu.

M23, Goma'yı Kuşattı

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı kuşattı. M23, yaklaşık 1 milyon nüfuslu bu şehrin elektrik ve su sistemini kullanılamaz hale getirdi. Birleşmiş Milletler ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken, Ruanda iddiaları kesinlikle reddediyor.

Kongo'daki Barış Anlaşması ve M23'ün Kökenleri

Kongo'nun doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştır. M23, büyük ölçüde, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
2
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu
3
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
5
Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
6
Isparta'da FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
7
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!