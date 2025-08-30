Konya Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyon, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmanın ardından gerçekleştirildi.
Operasyon Detayları
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, ilçedeki belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalandı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Adli Süreç
Gözaltına alınan zanlılardan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1 ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.