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Konya'da 13. Kattan Düşme Olayı: Genç Hayatını Kaybetti, Diğer Kişi Ağır Yaralı

Konya'da 13. kattan düşen genç hayatını kaybederken, üzerine düşen kişi ağır yaralandı. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:32
Konya'da 13. Kattan Düşme Olayı: Genç Hayatını Kaybetti, Diğer Kişi Ağır Yaralı

Konya'da Trajik Bir Olay

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, bölgedeki halkı derinden sarstı. 27 yaşındaki A.E.A., yaşadığı 13. kattaki balkonundan düşerek, aşağıda bulunan züccaciye dükkanı sahibi Mehmet C.'nin (44) üzerine düştü.

Olay Anı ve Müdahale

Alınan bilgilere göre, olay, Şefikcan Caddesi’ndeki dairede gerçekleşti. Düşme olayının hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Hastane Süreci

Bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yaralılara müdahalede bulundu ve ikisi de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak ne yazık ki A.E.A., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Sonuç

Bu tür trajik olaylar, dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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