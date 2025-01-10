Konya'da Belediye Başkanları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bir Araya Geldi

Konya'nın Karatay, Meram ve Selçuklu belediye başkanları, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:06
Konya'da Belediye Başkanları 'Yılın Kareleri' Oylamasında Bir Araya Geldi

Konya'da Merkez İlçe Belediye Başkanları İlgiyi Üzerlerine Çekti

Konya'nın merkez ilçe belediye başkanları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında bir araya geldi. Karatay, Meram ve Selçuklu belediyeleri, bu önemli etkinlikte temsil edildi.

Etkinlik Detayları

Bu yılki 'Yılın Kareleri' oylaması, Anadolu Ajansı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği bir yarışma olarak dikkat çekiyor. Yarışma, fotoğraf sanatı üzerinden haberciliğin önemini vurgulamak amacı taşıyor.

Belediye başkanlarının oylamaya katılması, yerel yönetimlerin sanata ve kültürel etkinliklere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Katılımcı başkanlar, etkinliğin üzerinden hem Konya'nın hem de Türk kültürünün tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

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