Konya'da Depozito İade Makineleri Tüm ilçelere Yaygınlaşacak

Konya'da Depozito İade Makineleri Tüm İlçelere Yaygınlaşacak

Konya'da, Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" önemli gelişmelere sahne oldu. Toplantıda, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, Konya'nın tüm ilçelerine depozito iade makinelerinin yerleştirileceğini duyurdu.

Konya'nın Yeni Geri Dönüşüm Sistemi

Pirinççi, toplantının yapıldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Toplantı Salonu'nda, uygulamanın başlayacağı ilk 7 ili belirlediklerini hatırlattı. “

Sakarya'da sadece 3 ilçede başlamıştık. Aslında Depozito Yönetim Sistemi yeni başlıyor.

Konya; tüm ilçeleriyle beraber bu sistemle tanışacak.”

ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirilen bu sistem, hem geri dönüşümü hem de çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Pirinççi, Avrupa Birliği'nde 18 ülke tarafından uygulandığına dikkat çekerek, “Bu sistem dünya genelinde 50 ülkeyi geçmez.” şeklinde konuştu.

Depozito İade Makineleri Konya'da Hizmete Girecek

Ferhat Pirinççi, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Valilik binalarında 3 adet depozito iade makinesinin devreye alınacağını açıkladı. “Çok yakın bir zamanda, kaymakamlıklarımızın uhdesinde olmak üzere tüm ilçelerimize en az birer depozito iade makinesi yerleştirilecek.” dedi.

Çevre Duyarlılığı ve Ekonomik Dönüşüm

Konya Valisi İbrahim Akın, bu projenin etkin bir şekilde yürütülmesinin ortak bir sorumluluk bilinci gerektirdiğini belirtti. Pet şişe, cam ve plastik ambalajların doğru yönetildiğinde ham maddeye dönüşebileceğini vurgulayan Akın, “Depozito Yönetim Sistemi, hem bir geri dönüşüm modeli hem de ekonomik, ekolojik ve kültürel dönüşümün parçasıdır.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu sistemle doğanın korunmasının, atıkların azaltılmasının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Altay, özellikle plastik, cam ve metal atıkların geri dönüşümünün teşvik edileceğini dile getirdi.

Konya'da Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, konuşma yaptı.

Konya'da Türkiye Çevre Ajansı tarafından "Depozito Yönetim Sistemi Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Ferhat Pirinççi, konuşma yaptı.