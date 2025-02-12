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Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 4 araçtan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:57
Konya'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Konya'da Hırsızlık Olayına Müdahale

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, 4 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B. (33) tutuklandı. Olay, Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi.

Polis Ekiplerinin Başarılı Çalışması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Toplamda 6 suç kaydı bulunan zanlı, yapılan araştırmalar sonucunda gözaltına alındı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlının, hırsızlık faaliyeti ile ilgili yasal süreç devam etmektedir.

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