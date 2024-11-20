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Konya'da Karısını Bıçakla Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Konya'da otomobilde tartıştığı karısını bıçakla öldüren sanığın yargılaması başladı, ceza talebi 24 yıla kadar çıkıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:54
Konya'da Karısını Bıçakla Öldüren Sanığa 24 Yıla Kadar Hapis Cezası İstendi

Sanığın Yargılanması Başladı

Konya'da, otomobil içinde tartıştığı karısını bıçakla öldüren tutuklu sanık Bekir D.'nin yargılanmasına 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya sanık, taraf avukatları ve maktul Elif D.'nin yakınları katıldı.

Sanık Bekir D.'nin İfadesi

Söz verilen Bekir D., eşini 2009 yılında başkasıyla konuşurken yakaladığını ve bu durumun ardından boşanmak istediğini belirtti. Ancak eşinin önce anlaşmayı kabul ettikten sonra bu isteğini geri çektiğini ifade eden Bekir D., yaşanan olaylardan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu söyledi.

Savcının Mütaalası ve Ceza Talepleri

Duruşmada, savcı tarafından sunulan mütalaada sanığın "eğe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Ancak haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istenildi.

Olayın Detayları

Bekir D., Hüsamettin Çelebi Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde eşi ve çocuğuyla birlikte otomobilde seyir halindeyken yaşanan tartışma sonucunda Elif D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra, hemen ardından polis merkezine giderek teslim olmuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kalmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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