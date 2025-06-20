Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Tutuklama

Konya'da Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Konya'da düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonu kapsamında gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon sırasında gerçekleştirdikleri eş zamanlı baskınlarla şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra, 4'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklamalar

Adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, şüphelilerin telefonla ulaşarak kendilerini asker, polis ve savcı olarak tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını belirledi ve bu doğrultuda operasyonu gerçekleştirdi.

Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konya merkezli düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i tutuklandı.