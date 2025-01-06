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Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:42
Konya'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Furkan B. idaresindeki 06 AEA 395 plakalı otomobil, Ankara-Konya kara yolu üzerindeki Dinek Mahallesi kavşağında, Binali E. yönetimindeki 43 ABD 171 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri intikal etti. Yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan 3 kişi, acil olarak Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine...

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine...

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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