Konya'da Park Halindeki Araçla Çarpışan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak Caddesi'nde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Alp yönetimindeki 42 AAJ 495 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki bir kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü Mustafa Alp, Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, sürücü kurtarılamadı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu olay, seyir halindeki sürücülerin dikkatini bir kez daha artırma gerekliliğini ortaya koyuyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.