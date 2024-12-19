Konya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Konya'da Silah Kaçakçılığına Geçit Yok

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki kaçakçılığı önlemek amacıyla titiz çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, ilçede bir iş yeri ve iki araca yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, toplamda 5 av tüfeği, 5 tabanca, 501 tabanca gövdesi ile tetik tertibatı, 514 tabanca şarjörü ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Zanlıların Durumu

operasyon sırasında gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.