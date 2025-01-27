Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu

Konya'da 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 4 kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu. Olay, Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden gelen silah sesleri üzerine komşuların polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, evde anne Canfeda, baba Nurettin ve oğulları Hasan Can ile Ali Tunç'u ölü halde buldu. İlk bulgulara göre, 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç’un, anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Valilik ve Başsavcılık Açıklamaları

Konya Valiliği, olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da, sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili olarak bir soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve nöbetçi Cumhuriyet savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.