DOLAR
35,73 -0,19%
EURO
37,51 -0,19%
ALTIN
3.148,16 1,02%
BITCOIN
3.602.116,27 3,97%

Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir aile evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 22:58
Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu

Konya'da 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen korkunç olayda, 4 kişilik bir aile evlerinde ölü bulundu. Olay, Parsana Mahallesi Murat Sitesi C2 Blok'ta bir daireden gelen silah sesleri üzerine komşuların polise ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, evde anne Canfeda, baba Nurettin ve oğulları Hasan Can ile Ali Tunç'u ölü halde buldu. İlk bulgulara göre, 28 yaşındaki oğlu Ali Tunç’un, anne ve babası ile kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği iddia edildi.

Valilik ve Başsavcılık Açıklamaları

Konya Valiliği, olayla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "19.50 sıralarında bir ihbar üzerine Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'nde bulunan ikamete derhal intikal edilmiş, evde 4 kişinin cansız bedenine rastlanılmıştır. İlk belirlemelere göre olayın aile içi bir cinayet olduğu değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır."

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da, sosyal medya ve basın kuruluşlarında yer alan haberlerle ilgili olarak bir soruşturma başlattığını duyurdu. Başsavcılık açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcımız Halil İnal ve nöbetçi Cumhuriyet savcımız olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCG Salihreis Fırkateyni'nden Mısır Açıklarında Balıkçı Gemisine Bilgilendirme
2
Hindistan'ın 76. Cumhuriyet Bayramı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
3
Trump ve Modi Arasında Stratejik İşbirliği Görüşmesi
4
Guterres: ABD'nin Dış Yardımlarını Askıya Alması Endişe Verici
5
Konya'da Şok Olay: 4 Kişilik Aile Evde Ölü Bulundu
6
İstanbul Gezi Soruşturmasında Menajer Ayşe Barım Tutuklandı
7
Gazze Şeridi'nde Ateşkes Sonrası Bankacılık Faaliyetleri Yeniden Başladı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı