Konya'da Trafik Faciası: 3 Yaşındaki İkizler Hayatını Kaybetti, Alkollü Sürücü Tutuklandı

Konya'da Trafik Faciası: 3 Yaşındaki İkizler Hayatını Kaybetti

Kaza yerinde ve adliyede yaşanan gelişmeler

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, Ereğli-Halkapınar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kadir E. tutuklandı.

Kaza, İpekler Çiftliği mevkisinde yaşandı. Kadir E. idaresindeki 42 E 9064 plakalı otomobil ile Mehmet Koçer'in kullandığı 42 L 3889 plakalı araç çarpıştı. Çarpışma sonucu Mehmet Koçer'in aracında bulunan ikizler Kayra ve Yiğit Koçer yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan baba Mehmet Koçer, anne Ayşegül Koçer ile diğer araçta bulunan Ferhat ve Hüseyin Bozkuş hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet ve Ayşegül Koçer'in tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan sürücü Kadir E.'nin hastanedeki tedavisi de sona erdi. Yapılan ilk testte Kadir E.'nin kanında 1.94 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

