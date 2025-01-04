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Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 10:59
Konya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi de yaralandı. Olay, Yeni Antalya kara yolu Gembos Ovası mevkisinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza sonucunda, Erdal Sönmez (53) hayatını kaybetti. Kaza anında araçlarda bulunan altı kişi ise yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak, olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma kısa sürede sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Konya ve Antalya’daki hastanelere götürüldü. Kazanın nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

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