Konya'da Uçuruma Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde, dağ yolunda meydana gelen üzücü bir kazada 5 kişi yaralandı. Manavgat Kırkkavak Mahallesi'nden Derebucak yönüne seyir halindeki Abdullah A. yönetimindeki otomobil, kontrolünü kaybederek yaklaşık 15 metrelik uçuruma devrildi.

Olay Yerine Hızla Müdahale

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdullah A. ile birlikte otomobilde bulunan Ceyda A, Duygu G, İsa G ve Ayşe K, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tüm yaralıların sağlık durumu ile ilgili henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağ yolunda uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde dağ yolunda uçuruma devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.